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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 822.976.741 Garanti Bankası 737.169.077 Halkbank 336.346.986 ASELSAN 318.259.306 Akbank 269.356.332 Koza Madencilik 250.249.286 Kardemir (D) 230.754.977 Koza Altın 204.037.973 İş Bankası (C) 176.118.359 Vakıflar Bankası 162.184.553 Petkim 156.819.042 Ereğli Demir Çelik 144.309.753 Tüpraş 128.254.306 İpek Doğal Enerji 124.583.534 Şekerbank 103.076.706 Yapı ve Kredi Bank. 101.422.739 Bim Mağazalar 96.952.679 Türk Telekom 96.771.759 Doğtaş Kelebek Mobilya 78.631.940 Sabancı Holding 73.401.307

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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