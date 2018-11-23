Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Eto Avukat Sait Haznedar
Bozanın faydaları
Bozanın faydaları
Perakende hamlesi
Perakende hamlesi
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 910.126.884 Koza Madencilik 373.647.586 İpek Doğal Enerji 320.213.567 Garanti Bankası 314.365.335 ASELSAN 238.943.516 Petkim 211.926.491 Halkbank 184.801.916 Türk Telekom 167.584.577 Şişe Cam 151.258.799 Akbank 126.111.274 Kardemir (D) 126.107.732 Koza Altın 111.792.526 Turkcell 110.217.004 Vakıflar Bankası 102.709.391 Tüpraş 93.979.792 İş Bankası (C) 87.417.695 Pegasus 77.774.258 Ereğli Demir Çelik 62.542.524 Bim Mağazalar 57.103.535 Sabancı Holding 49.986.321

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1