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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.362.496.204 Türk Hava Yolları 896.979.766 Petkim 471.788.566 Halkbank 437.934.690 Akbank 335.919.534 Koza Madencilik 299.931.821 ASELSAN 273.466.932 Vakıflar Bankası 271.242.577 İpek Doğal Enerji 240.245.884 İş Bankası (C) 227.836.947 Türk Telekom 196.234.348 Kardemir (D) 160.429.945 Turkcell 142.752.151 Doğtaş Kelebek Mobilya 133.384.024 Yapı ve Kredi Bank. 123.120.751 Sabancı Holding 110.711.825 Şekerbank 107.373.737 Tüpraş 98.120.354 Koza Altın 90.008.073 Ereğli Demir Çelik 83.106.541

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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