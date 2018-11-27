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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.197.906.495 Türk Hava Yolları 551.208.302 Akbank 450.438.816 ASELSAN 340.707.607 Koza Madencilik 289.391.834 Türk Telekom 278.975.197 Halkbank 275.539.508 Kardemir (D) 248.353.310 İpek Doğal Enerji 210.098.824 Vakıflar Bankası 177.269.371 Petkim 177.264.555 Bim Mağazalar 142.400.681 Ereğli Demir Çelik 135.533.988 Sabancı Holding 124.844.988 İş Bankası (C) 124.394.717 Sasa Polyester 122.794.245 Koza Altın 118.416.548 Yapı ve Kredi Bank. 105.216.735 Afyon Çimento 100.682.595 Turkcell 94.986.187

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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