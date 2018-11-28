Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 638.227.119 Türk Hava Yolları 620.244.273 ASELSAN 489.453.019 Kardemir (D) 342.690.963 Halkbank 251.568.506 Türk Telekom 205.328.852 Koza Altın 192.245.373 Koza Madencilik 191.868.145 Akbank 179.915.284 Ereğli Demir Çelik 163.019.904 Vakıflar Bankası 154.464.119 Petkim 148.926.939 İpek Doğal Enerji 139.802.260 İş Bankası (C) 111.089.611 Turkcell 96.883.353 Sabancı Holding 94.286.110 Yapı ve Kredi Bank. 86.037.845 Koç Holding 78.418.086 Sasa Polyester 75.178.093 Tüpraş 72.806.833
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)