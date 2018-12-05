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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.016.316.139 Türk Hava Yolları 708.616.016 Akbank 486.295.354 Kardemir (D) 282.403.957 T. Halk Bankası 274.349.843 Vakıflar Bankası 252.204.175 Aselsan 228.427.617 Ereğli Demir Çelik 177.425.045 Yapı ve Kredi Bank. 177.321.450 İş Bankası (C) 171.508.639 Sabancı Holding 149.879.135 Türk Telekom 143.336.494 Koza Madencilik 141.586.813 Tüpraş 127.682.859 Turkcell 114.716.640 Koza Altın 112.205.777 Petkim 99.701.545 İpek Doğal Enerji 98.559.006 Çemaş Döküm 90.960.186 ICBC Turkey Bank 87.814.006


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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