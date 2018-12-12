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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 747.272.320 Türk Hava Yolları 643.338.944 Halkbank 355.710.854 ASELSAN 344.311.666 Kardemir (D) 271.443.759 Akbank 252.687.107 Vakıflar Bankası 239.363.818 Ereğli Demir Çelik 215.530.265 Koza Madencilik 200.967.287 Tüpraş 182.627.859 Turkcell 178.022.110 Türk Telekom 177.360.672 Petkim 170.792.709 Yapı ve Kredi Bank. 165.597.487 İpek Doğal Enerji 120.171.874 Bim Mağazalar 115.470.132 İş Bankası (C) 108.936.225 Koç Holding 93.517.119 Emlak Konut GMYO 83.019.516 Koza Altın 78.205.541

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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