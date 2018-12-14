banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya Diane Arcas
Yeni başkan Mustafa Seçkin
Seçkin başkan oldu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 686.901.126 Türk Hava Yolları 545.910.386 ASELSAN 311.095.512 Kardemir (D) 235.417.076 Petkim 201.199.897 Halkbank 192.994.417 Akbank 161.829.089 Vakıflar Bankası 153.686.079 Yapı ve Kredi Bank. 153.455.656 Ereğli Demir Çelik 139.850.788 Koza Madencilik 134.829.846 Tüpraş 125.631.144 Turkcell 106.615.274 İş Bankası (C) 104.986.759 Türk Telekom 85.899.092 Bim Mağazalar 74.356.616 Koç Holding 61.453.144 İpek Doğal Enerji 60.295.725 Tekfen Holding 56.186.091 Çemaş Döküm 50.213.974

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1