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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 578.602.526 Türk Hava Yolları 421.735.913 ASELSAN 281.225.605 Halkbank 157.722.836 Vakıflar Bankası 144.642.668 Kardemir (D) 124.226.392 Akbank 116.019.902 Petkim 111.390.779 Koza Madencilik 107.978.969 Koza Altın 82.968.712 Turkcell 73.972.419 Yapı ve Kredi Bank. 72.460.184 İş Fin.Kir. 69.372.277 Vestel 64.605.767 İpek Doğal Enerji 63.326.231 Tüpraş 59.884.607 İş Bankası (C) 58.365.857 Ereğli Demir Çelik 58.189.129 Türk Telekom 56.155.796 Çemaş Döküm 56.055.705

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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