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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 681.798.650 Türk Hava Yolları 593.927.196 ASELSAN 273.427.724 Halkbank 224.531.042 Vakıflar Bankası 191.793.496 Kardemir (D) 176.048.674 Akbank 146.650.946 Turkcell 138.980.104 Yapı ve Kredi Bank. 132.365.986 Türk Telekom 122.439.805 Ereğli Demir Çelik 115.730.980 İş Bankası (C) 106.753.778 Petkim 103.692.328 Çemaş Döküm 103.029.721 Tüpraş 97.291.577 Koza Madencilik 79.449.582 Bim Mağazalar 70.125.828 Koza Altın 63.838.042 ICBC Turkey Bank 62.495.060 Sabancı Holding 61.448.475

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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