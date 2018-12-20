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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.009.805.573 Garanti Bankası 666.865.781 Halkbank 332.012.207 Kardemir (D) 287.006.269 ASELSAN 233.318.188 Akbank 184.212.826 Türk Telekom 180.915.124 Yapı ve Kredi Bank. 155.648.409 Petkim 149.765.607 Doğtaş Kelebek Mobilya 132.667.519 Ereğli Demir Çelik 132.449.101 Vakıflar Bankası 128.167.319 Koza Madencilik 109.166.138 Tüpraş 96.073.974 İş Bankası (C) 94.037.486 Turkcell 91.217.038 Bim Mağazalar 75.391.275 Koza Altın 69.853.488 Sasa Polyester 52.722.283 Pegasus 49.027.506

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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