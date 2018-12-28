Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya beyaz kürt
Poşetler 25 kuruş
Poşetler 25 kuruş
Yerli üretene indirim
Yerli üretene indirim
Havlu yüz güldürdü
Havlu yüz güldürdü
Toparlanma bekliyoruz
Toparlanma bekliyoruz
Ticarette sigorta devri
Ticarette sigorta devri

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem...

Borsada işlem hacmi sıralaması
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 587.635.740 Türk Hava Yolları 412.204.879 Halkbank 167.922.977 Koza Madencilik 167.891.637 ASELSAN 143.314.506 Kardemir (D) 118.664.557 İş Bankası (C) 114.037.007 Şişe Cam 107.431.734 Koza Altın 79.073.885 Akbank 77.983.204 Bim Mağazalar 68.752.419 Ereğli Demir Çelik 68.038.301 Petkim 63.274.681 Vakıflar Bankası 60.318.504 İpek Doğal Enerji 56.511.704 Tüpraş 53.158.076 Flap Kongre Toplantı Hiz. 50.834.668 Turkcell 47.964.685 Türk Telekom 44.505.395 İhlas Gayrimenkul 44.176.519

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1