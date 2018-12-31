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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 212.528.628 Garanti Bankası 190.499.554 Gersan Elektrik 172.074.080 Işıklar Enerji Yapı Hol. 142.632.160 İş Bankası (C) 134.566.780 Şişe Cam 121.947.496 ASELSAN 110.702.768 Halkbank 85.645.012 Koza Madencilik 74.661.780 Kardemir (D) 71.156.304 Ereğli Demir Çelik 71.053.639 Akbank 63.318.969 İpek Doğal Enerji 52.232.474 Vakıflar Bankası 52.184.555 Petkim 49.263.291 Koza Altın 48.871.440 Turkcell 48.033.109 Bim Mağazalar 46.699.542 Emlak Konut GMYO 39.393.356 Tüpraş 34.522.402

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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