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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 661.894.331 Garanti Bankası 549.003.329 Halkbank 198.374.260 Kardemir (D) 177.255.467 ASELSAN 171.087.727 Akbank 157.680.229 İş Bankası (C) 154.519.646 Vakıflar Bankası 153.024.549 Petkim 139.309.488 Koza Madencilik 116.994.755 Türk Telekom 100.446.848 Turkcell 83.121.429 Ereğli Demir Çelik 81.849.895 Emlak Konut GMYO 71.323.836 Bim Mağazalar 66.957.433 Koç Holding 61.906.809 Tüpraş 60.930.861 Sabancı Holding 60.919.613 Ford Otosan 58.187.540 Yapı ve Kredi Bank. 54.956.432

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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