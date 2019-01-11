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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 691.940.948 Garanti Bankası 600.934.014 Akbank 469.563.385 ASELSAN 295.363.680 Halkbank 217.698.854 Ereğli Demir Çelik 162.002.265 Kardemir (D) 143.433.306 Koza Madencilik 142.290.105 Vakıflar Bankası 133.969.303 Petkim 125.121.120 Koza Altın 118.804.271 Tüpraş 112.921.241 Doğtaş Kelebek Mobilya 91.592.799 Turkcell 86.779.019 İş Bankası (C) 86.366.524 Polisan Holding 81.489.077 Türk Telekom 79.653.691 İpek Doğal Enerji 78.954.748 Bim Mağazalar 71.799.797 Vestel 66.054.383

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BİST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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