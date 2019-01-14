Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 760.798.480 Türk Hava Yolları 626.081.199 Akbank 551.966.797 ASELSAN 244.540.625 Halkbank 223.962.527 Kardemir (D) 161.131.481 Vakıflar Bankası 156.636.303 Petkim 136.745.876 Ereğli Demir Çelik 132.297.006 Odaş Elektrik 125.126.277 İş Bankası (C) 109.037.308 Tüpraş 107.734.065 Koza Altın 104.600.276 Yapı ve Kredi Bank. 95.594.145 Koza Madencilik 84.135.916 Turkcell 79.064.590 Polisan Holding 76.441.972 Türk Telekom 74.535.715 Bim Mağazalar 60.866.706 Pegasus 46.451.654
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)