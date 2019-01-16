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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.392.450.443 Türk Hava Yolları 1.388.269.032 Akbank 628.408.703 Vakıflar Bankası 589.704.733 Halkbank 493.883.138 ASELSAN 379.987.667 Yapı ve Kredi Bank. 324.470.694 İş Bankası (C) 316.383.570 Türk Telekom 284.809.102 Petkim 234.320.814 Kardemir (D) 155.933.896 Ereğli Demir Çelik 150.023.049 Turkcell 145.896.650 Flap Kongre Toplantı Hiz. 133.294.444 İpek Doğal Enerji 124.822.588 Tüpraş 122.717.019 Sabancı Holding 122.014.569 Zorlu Enerji 111.109.045 Koza Altın 110.880.997 Bim Mağazalar 104.397.278

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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