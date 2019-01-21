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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.608.302.089 Garanti Bankası 923.149.950 Kardemir (D) 579.171.936 ASELSAN 465.821.658 Petkim 437.260.358 Akbank 335.662.406 Yapı ve Kredi Bank. 323.871.892 Ereğli Demir Çelik 320.074.119 Vakıflar Bankası 306.645.680 Halkbank 263.967.616 Türk Telekom 252.516.756 İş Bankası (C) 237.777.186 Tüpraş 192.858.974 Turkcell 136.459.636 Koza Madencilik 94.430.652 Polisan Holding 90.061.496 Odaş Elektrik 87.869.997 Koza Altın 81.475.943 Vestel 79.416.834 Emlak Konut GMYO 73.373.408

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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