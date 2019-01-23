Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.373.407.327 Garanti Bankası 877.052.589 ASELSAN 495.976.508 Akbank 445.673.244 Vakıflar Bankası 437.337.586 Yapı ve Kredi Bank. 398.706.664 Kardemir (D) 398.677.165 Halkbank 393.051.967 İş Bankası (C) 368.988.897 Petkim 316.930.971 Türk Telekom 274.114.794 Ereğli Demir Çelik 258.511.245 Turkcell 179.932.031 Pegasus 172.733.176 Tüpraş 165.522.924 Vestel 107.161.637 Polisan Holding 97.677.895 Koç Holding 91.617.891 Bim Mağazalar 80.554.064 Koza Madencilik 77.228.823
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