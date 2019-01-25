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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 949.054.829 Türk Hava Yolları 701.361.184 Kardemir (D) 567.716.004 ASELSAN 394.768.750 Halkbank 374.735.954 Akbank 336.936.533 Petkim 335.652.606 Türk Telekom 292.593.091 Koza Madencilik 240.625.952 İş Bankası (C) 220.551.118 Yapı ve Kredi Bank. 198.087.516 Ereğli Demir Çelik 196.548.482 Vakıflar Bankası 165.147.697 Turkcell 155.450.312 Tüpraş 144.836.850 İpek Doğal Enerji 135.900.391 Sabancı Holding 107.954.681 ICBC Turkey Bank 100.882.149 Koç Holding 99.907.505 Koza Altın 99.870.013

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BİST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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