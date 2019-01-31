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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.453.495.464 Garanti Bankası 1.035.172.829 Kardemir (D) 759.173.572 Aselsan 597.306.714 T. Halk Bankası 409.910.637 Türk Telekom 397.551.376 Akbank 367.763.437 Yapı ve Kredi Bank. 337.197.897 Petkim 313.747.233 İş Bankası (C) 308.142.902 Emlak Konut GMYO 285.577.183 Vakıflar Bankası 265.858.139 Koza Madencilik 254.210.506 Ereğli Demir Çelik 245.391.907 Koza Altın 243.839.303 ICBC Turkey Bank 242.193.854 Tüpraş 162.466.820 Turkcell 160.184.219 Enerjisa Enerji 133.347.165 Sabancı Holding 120.839.830

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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