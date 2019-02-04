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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 813.557.637 Garanti Bankası 516.602.657 Türk Telekom 419.550.271 ASELSAN 353.119.797 Akbank 275.333.258 Kardemir (D) 264.751.473 Koza Madencilik 230.265.812 İş Bankası (C) 205.868.352 Odaş Elektrik 204.521.001 Halkbank 199.822.664 Petkim 171.266.366 ICBC Turkey Bank 153.304.879 Vakıflar Bankası 150.602.216 Koza Altın 141.395.100 Soda Sanayii 135.967.956 Tüpraş 135.886.255 Emlak Konut GMYO 123.033.863 Ereğli Demir Çelik 109.135.576 Yapı ve Kredi Bank. 87.270.819 Zorlu Enerji 62.323.296

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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