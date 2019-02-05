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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.176.879.749 Türk Hava Yolları 1.060.876.253 İş Bankası (C) 833.061.517 Kardemir (D) 502.718.916 Vakıflar Bankası 398.494.024 Aselsan 362.942.210 Akbank 359.081.703 Petkim 302.993.345 T. Halk Bankası 272.049.680 Koza Madencilik 235.890.467 Yapı ve Kredi Bank. 221.484.344 Türk Telekom 216.428.575 Koza Altın 170.824.479 Odaş Elektrik 148.019.256 Emlak Konut GMYO 122.251.795 Ereğli Demir Çelik 108.498.987 ICBC Turkey Bank 87.763.341 Şişe Cam 81.529.515 Soda Sanayii 74.734.456 Tüpraş 74.476.435

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada Işlem Hacmi Sıralaması
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