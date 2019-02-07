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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.108.117.357 Garanti Bankası 670.190.431 Ereğli Demir Çelik 410.071.514 Kardemir (D) 358.460.404 İş Bankası (C) 321.647.793 Türk Telekom 283.624.132 Odaş Elektrik 265.996.118 Koza Madencilik 262.264.261 ASELSAN 250.145.514 Akbank 225.738.421 Albaraka Türk 214.161.532 Yapı ve Kredi Bank. 207.202.878 Halkbank 194.759.277 Vakıflar Bankası 182.641.040 Petkim 148.940.988 Emlak Konut GMYO 112.333.886 Tüpraş 111.147.872 Koza Altın 101.111.205 Turkcell 61.722.948 Bim Mağazalar 59.113.177

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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