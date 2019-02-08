Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 843.692.053 Türk Hava Yolları 746.472.286 Ereğli Demir Çelik 318.301.625 Kardemir (D) 314.750.281 Akbank 244.782.748 İş Bankası (C) 225.747.119 Koza Madencilik 222.434.645 Türk Telekom 187.879.599 ASELSAN 170.784.040 Vakıflar Bankası 156.744.282 Yapı ve Kredi Bank. 150.903.012 Koza Altın 141.177.121 Petkim 133.443.979 Halkbank 122.188.972 Tüpraş 105.644.871 Beşiktaş Futbol Yat. 90.767.962 Albaraka Türk 71.772.790 Odaş Elektrik 70.427.112 Turkcell 64.561.130 Emlak Konut GMYO 56.109.180
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