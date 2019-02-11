Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.109.066.197 Garanti Bankası 978.770.381 Vakıflar Bankası 408.887.701 ASELSAN 383.819.900 İş Bankası (C) 368.818.307 Türk Telekom 343.693.842 Kardemir (D) 309.340.525 Akbank 298.216.554 Halkbank 288.531.939 Petkim 252.961.923 Koza Madencilik 223.220.497 Ereğli Demir Çelik 202.892.391 Turkcell 166.685.021 Yapı ve Kredi Bank. 152.315.182 Tüpraş 144.693.812 Emlak Konut GMYO 112.388.896 Koza Altın 109.623.575 Beşiktaş Futbol Yat. 99.475.703 Albaraka Türk 80.406.016 Sasa Polyester 57.600.714
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