Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.396.899.365 Garanti Bankası 1.096.820.565 Vakıflar Bankası 492.423.124 İş Bankası (C) 437.817.361 Türk Telekom 370.151.546 ASELSAN 323.141.843 Akbank 307.657.207 Koza Madencilik 296.301.498 Kardemir (D) 286.476.679 Halkbank 285.118.163 Petkim 282.458.425 Yapı ve Kredi Bank. 269.389.194 Ereğli Demir Çelik 253.000.782 Albaraka Türk 237.875.166 Turkcell 171.604.191 Tüpraş 162.737.027 Koza Altın 118.772.292 Zorlu Enerji 84.868.893 Emlak Konut GMYO 75.124.811 Pegasus 58.653.424
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