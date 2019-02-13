Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.660.937.822 Garanti Bankası 793.726.734 İş Bankası (C) 402.584.991 Kardemir (D) 359.675.812 Akbank 312.309.647 Vakıflar Bankası 303.911.097 Halkbank 289.298.352 ASELSAN 288.550.416 Koza Madencilik 267.452.158 Ereğli Demir Çelik 259.624.832 Türk Telekom 224.223.147 Emlak Konut GMYO 223.877.302 Tüpraş 221.840.943 Petkim 199.019.002 Yapı ve Kredi Bank. 172.143.715 Albaraka Türk 137.614.699 Koza Altın 133.394.868 Turkcell 118.981.740 Flap Kongre Toplantı Hiz. 97.589.652 Zorlu Enerji 88.252.360
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