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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.401.184.505 Garanti Bankası 770.119.569 Koza Madencilik 384.482.994 Kardemir (D) 375.803.012 ASELSAN 366.119.537 İş Bankası (C) 292.747.145 Vakıflar Bankası 280.035.435 Halkbank 250.571.100 Ereğli Demir Çelik 243.043.554 Akbank 230.667.759 Petkim 196.615.268 Türk Telekom 176.644.302 Emlak Konut GMYO 162.605.552 Tüpraş 150.616.200 Yapı ve Kredi Bank. 133.299.601 Turkcell 105.717.541 Koza Altın 97.734.098 Koç Holding 73.121.067 Bim Mağazalar 64.681.796 Odaş Elektrik 51.805.486

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BİST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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