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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 898.936.506 Garanti Bankası 799.377.799 Türk Telekom 362.724.740 İş Bankası (C) 311.216.162 Koza Madencilik 276.605.939 ASELSAN 270.017.359 Halkbank 245.651.779 Akbank 242.556.068 Vakıflar Bankası 234.206.516 Kardemir (D) 213.323.624 Ereğli Demir Çelik 199.450.600 Tüpraş 159.957.815 Petkim 148.779.225 Yapı ve Kredi Bank. 117.145.083 Koza Altın 103.417.926 Bim Mağazalar 83.946.010 Koç Holding 83.477.915 Vestel 82.232.303 Turkcell 72.415.625 Albaraka Türk 72.096.217

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır

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