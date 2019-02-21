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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 866.385.564 Garanti Bankası 621.576.892 ASELSAN 403.495.574 Kardemir (D) 352.823.436 Türk Telekom 267.879.902 Akbank 263.728.946 Turkcell 248.672.760 İş Bankası (C) 244.753.981 Vakıflar Bankası 226.106.873 Halkbank 207.352.396 Ereğli Demir Çelik 183.511.398 Koza Madencilik 166.284.649 Petkim 134.877.759 Tüpraş 122.434.493 Vestel 106.381.108 Koza Altın 103.536.440 Yapı ve Kredi Bank. 97.222.471 Emlak Konut GMYO 92.871.257 Karsan Otomotiv 70.500.463 Sabancı Holding 66.122.743

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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