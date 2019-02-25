Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.084.269.849 Garanti Bankası 833.202.622 Vestel 637.372.767 Kardemir (D) 524.442.800 Aselsan 491.052.493 T. Halk Bankası 367.659.595 Vakıflar Bankası 316.988.493 Petkim 271.924.500 Ereğli Demir Çelik 246.746.842 Akbank 235.391.755 Türk Telekom 227.976.420 İş Bankası (C) 227.587.395 Turkcell 169.188.781 Tüpraş 150.293.070 İhlas Gayrimenkul 146.434.388 Yapı ve Kredi Bank. 139.868.438 Koza Madencilik 138.781.848 Koza Altın 109.738.588 Bim Mağazalar 108.582.347 Doğan Holding 108.000.768
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)