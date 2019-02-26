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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Vestel 1.038.247.287 Türk Hava Yolları 986.151.602 Garanti Bankası 643.100.848 Kardemir (D) 548.911.342 ASELSAN 415.801.179 Vakıflar Bankası 280.964.346 Ereğli Demir Çelik 277.353.236 Halkbank 266.090.993 Petkim 205.570.224 İş Bankası (C) 188.850.957 Koza Madencilik 183.196.654 Akbank 166.122.640 İhlas Gayrimenkul 153.379.441 Türk Telekom 151.734.567 Tüpraş 150.729.848 Yapı ve Kredi Bank. 126.246.447 Emlak Konut GMYO 119.719.428 Turkcell 104.631.201 Bim Mağazalar 91.287.342 Koza Altın 64.043.588

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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