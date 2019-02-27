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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 838.824.203 Vestel 743.474.651 Kardemir (D) 615.555.510 Garanti Bankası 609.889.954 ASELSAN 582.706.188 Halkbank 519.379.366 Vakıflar Bankası 197.461.642 Koza Madencilik 189.408.726 Petkim 183.762.501 Ereğli Demir Çelik 174.675.745 İş Bankası (C) 173.715.478 Türk Telekom 171.079.962 Emlak Konut GMYO 170.490.638 Akbank 166.170.508 İhlas Gayrimenkul 142.401.315 Tüpraş 100.901.786 Turkcell 84.674.520 Yapı ve Kredi Bank. 81.147.125 Bim Mağazalar 73.266.376 İhlas Holding 66.491.149

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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