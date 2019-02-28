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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 955.941.208 Vestel 919.469.956 Garanti Bankası 750.047.104 ASELSAN 390.843.023 Kardemir (D) 385.087.073 Halkbank 279.266.424 Vakıflar Bankası 244.864.765 Akbank 242.809.544 Ereğli Demir Çelik 238.130.719 Türk Telekom 232.249.905 İş Bankası (C) 224.418.463 Petkim 206.689.254 Yapı ve Kredi Bank. 171.982.380 Koza Madencilik 166.493.886 Tüpraş 148.775.799 Turkcell 145.570.767 Bim Mağazalar 103.678.700 Koç Holding 102.535.175 Emlak Konut GMYO 96.073.530 Koza Altın 85.236.767

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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