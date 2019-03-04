Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 802.806.203 Garanti Bankası 652.498.610 Türk Hava Yolları 514.502.903 Kardemir (D) 480.801.674 ASELSAN 382.726.476 Akbank 307.706.222 Vakıflar Bankası 257.204.525 İş Bankası (C) 223.896.807 Koza Madencilik 211.586.228 Vestel 208.152.866 Yapı ve Kredi Bank. 181.708.125 Halkbank 180.189.701 Türk Telekom 144.918.504 Karsan Otomotiv 143.860.156 Ereğli Demir Çelik 131.219.878 Koza Altın 130.231.777 Koç Holding 121.869.075 Tüpraş 101.284.003 Sasa Polyester 84.760.750 Bim Mağazalar 78.506.988
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)