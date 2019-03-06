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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.081.827.086 Garanti Bankası 744.877.895 Kardemir (D) 474.684.104 Petkim 442.310.127 Vestel 339.216.833 Akbank 286.831.060 İş Bankası (C) 246.971.754 ASELSAN 244.951.519 Halkbank 228.946.074 Vakıflar Bankası 189.299.651 Ereğli Demir Çelik 183.563.672 Karsan Otomotiv 180.636.796 Türk Telekom 175.062.082 Koza Madencilik 169.049.713 İhlas Gayrimenkul 145.650.960 Yapı ve Kredi Bank. 121.604.702 Koza Altın 111.926.876 Bim Mağazalar 111.154.406 Migros Ticaret 90.430.299 Turkcell 84.335.382

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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