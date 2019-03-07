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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.059.478.521 Garanti Bankası 950.190.366 Petkim 719.099.796 Akbank 462.843.506 ASELSAN 408.808.669 Kardemir (D) 391.083.989 İş Bankası (C) 287.987.293 Vakıflar Bankası 225.189.107 Vestel 188.608.649 Halkbank 186.788.252 Türk Telekom 170.452.382 Bim Mağazalar 168.321.812 Ereğli Demir Çelik 142.959.680 Yapı ve Kredi Bank. 133.176.182 Koza Altın 130.554.751 Pegasus 106.163.088 Koza Madencilik 102.315.301 Karsan Otomotiv 90.700.938 Zorlu Enerji 86.026.795 İhlas Gayrimenkul 85.918.421

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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