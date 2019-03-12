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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 914.546.120 Türk Hava Yolları 808.126.042 Garanti Bankası 563.192.724 ASELSAN 519.199.363 Akbank 307.491.112 Vestel 285.983.209 İş Bankası (C) 230.088.112 Vakıflar Bankası 173.186.327 Halkbank 170.559.067 Ereğli Demir Çelik 169.359.451 Kardemir (D) 157.533.535 Koza Madencilik 126.076.518 Türk Telekom 117.596.281 Emlak Konut GMYO 111.486.391 Koza Altın 110.221.249 Yapı ve Kredi Bank. 102.566.259 Tüpraş 101.240.592 Bim Mağazalar 70.109.896 Koç Holding 69.713.429 Turkcell 66.229.321

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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