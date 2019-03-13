Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi İTOnun istanbul dünya boeing
100 bin istihdam hedefi
100 bin istihdam hedefi
Binlerce işçi çıkaracak
Binlerce işçi çıkaracak
MIPIM'de çok iyi çalıştı
MIPIM'de çok iyi çalıştı
​E-ihracata yoğun ilgi
​E-ihracata yoğun ilgi
THY'den açıklama
THY'den açıklama

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.060.106.427 Garanti Bankası 878.223.714 Akbank 497.066.254 Petkim 377.633.471 Vestel 296.033.897 Kardemir (D) 249.660.626 ASELSAN 245.910.414 İş Bankası (C) 240.171.906 Vakıflar Bankası 216.054.226 Halkbank 175.151.290 Türk Telekom 159.474.661 Tüpraş 140.403.613 Emlak Konut GMYO 139.813.895 Ereğli Demir Çelik 132.198.189 Koza Madencilik 130.114.231 Koza Altın 96.999.594 Yapı ve Kredi Bank. 96.167.242 Sabancı Holding 92.284.964 Bim Mağazalar 91.871.573 Turkcell 78.213.028

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5