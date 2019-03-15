Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Trabzon food istanbul
Bisikletli Yaşam Girişimi
Bisikletli Yaşam Girişimi
Uzaya araç gönderecek
Uzaya araç gönderecek
Mühendis kafası
Mühendis kafası
100 bin istihdam hedefi
100 bin istihdam hedefi
Binlerce işçi çıkaracak
Binlerce işçi çıkaracak

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem...

Borsada işlem hacmi sıralaması
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 999.716.777 Türk Hava Yolları 560.692.365 Garanti Bankası 552.097.965 Petkim 548.880.936 ASELSAN 356.494.076 Akbank 331.895.762 Ereğli Demir Çelik 301.309.926 Turkcell 293.561.949 İş Bankası (C) 272.063.171 Tüpraş 256.225.050 Halkbank 249.746.337 Emlak Konut GMYO 221.197.147 Vakıflar Bankası 219.416.432 Vestel 201.500.549 Türk Telekom 200.511.873 Yapı ve Kredi Bank. 136.185.664 Bim Mağazalar 120.338.870 Koç Holding 97.412.017 Koza Madencilik 94.868.306 Arçelik 91.655.405

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5