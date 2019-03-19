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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.881.452.994 Kardemir (D) 1.177.557.575 Garanti Bankası 782.278.068 Petkim 680.501.796 ASELSAN 344.091.684 Halkbank 330.639.084 İş Bankası (C) 318.773.053 Akbank 314.678.909 Koza Madencilik 301.089.004 Ereğli Demir Çelik 293.208.852 Vestel 184.074.157 Turkcell 172.831.219 Tüpraş 164.216.295 Türk Telekom 149.811.124 Vakıflar Bankası 145.653.052 Yapı ve Kredi Bank. 137.178.039 Emlak Konut GMYO 134.193.588 Koza Altın 130.518.304 Tekfen Holding 114.885.448 Bim Mağazalar 86.572.405

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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