Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası834.565.688 Türk Hava Yolları703.494.254 Kardemir (D)425.848.451 Petkim258.319.097 Akbank217.782.463 İş Bankası (C)193.117.412 Vakıflar Bankası167.064.641 Aselsan155.760.695 Yapı ve Kredi Bank.151.949.136 T. Halk Bankası144.464.871 Koza Madencilik140.673.400 Emlak Konut GMYO109.168.941 Ereğli Demir Çelik78.032.811 Bim Mağazalar73.741.435 Vestel72.880.550 Türk Telekom71.459.965 Turkcell62.414.268 Tüpraş53.969.891 Koç Holding47.086.241 Verusa Holding42.038.364
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)