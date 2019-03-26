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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.474.003.366 Türk Hava Yolları 1.081.566.982 Akbank 645.696.482 Kardemir (D) 524.485.106 Petkim 370.526.821 İş Bankası (C) 315.750.961 Türk Telekom 288.430.098 Ereğli Demir Çelik 281.492.913 Koza Madencilik 271.520.520 Tüpraş 251.130.006 ASELSAN 244.991.502 Halkbank 233.911.927 Vestel 212.094.390 Turkcell 198.322.072 Vakıflar Bankası 194.365.733 Yapı ve Kredi Bank. 171.535.278 Bim Mağazalar 141.054.566 Koç Holding 127.801.183 Emlak Konut GMYO 104.215.209 Sabancı Holding 98.950.180

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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