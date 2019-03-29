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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.200.059.873 Türk Hava Yolları 1.115.242.409 Akbank 615.870.538 Kardemir (D) 393.314.730 Vakıflar Bankası 339.291.742 İş Bankası (C) 337.217.551 Tüpraş 252.982.128 Petkim 224.617.512 Halkbank 192.350.429 Ereğli Demir Çelik 178.638.924 Bim Mağazalar 171.387.242 ASELSAN 161.374.955 Turkcell 155.773.139 Vestel 144.465.771 Türk Telekom 125.758.676 Yapı ve Kredi Bank. 120.603.206 Koza Madencilik 111.348.320 Koç Holding 99.390.423 Koza Altın 88.988.535 Sabancı Holding 69.049.661

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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