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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.559.992.697 Türk Hava Yolları 1.306.882.254 Kardemir (D) 621.750.187 Akbank 566.702.925 Halkbank 429.029.199 İş Bankası (C) 340.645.955 Petkim 325.601.926 Vakıflar Bankası 279.701.695 ASELSAN 211.467.000 Ereğli Demir Çelik 194.926.706 Koza Madencilik 166.101.336 Bim Mağazalar 166.038.391 Tüpraş 153.322.590 Yapı ve Kredi Bank. 132.105.183 Türk Telekom 127.186.360 Turkcell 111.220.832 Koç Holding 106.173.191 Vestel 94.888.742 Koza Altın 92.514.138 Sabancı Holding 85.386.003

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BİST 100BIST ŞirketleriBorsada Işlem Hacmi Sıralaması
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