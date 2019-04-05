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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.443.633.389 Garanti Bankası 1.166.298.717 Halkbank 898.088.829 Akbank 465.373.409 Kardemir (D) 421.676.692 Vakıflar Bankası 384.729.507 İş Bankası (C) 361.792.339 Petkim 313.516.977 ASELSAN 265.738.396 Yapı ve Kredi Bank. 253.747.433 Ereğli Demir Çelik 204.924.662 Koza Madencilik 200.828.491 Tüpraş 171.472.836 Bim Mağazalar 171.358.851 Türk Telekom 168.420.054 Turkcell 116.103.256 Koza Altın 110.869.821 Sabancı Holding 91.339.226 Emlak Konut GMYO 69.230.795 Koç Holding 68.696.487

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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