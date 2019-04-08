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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.103.980.077 Garanti Bankası 805.813.708 Halkbank 621.907.998 Kardemir (D) 380.469.311 Akbank 334.906.655 Vakıflar Bankası 269.283.885 İş Bankası (C) 217.209.337 Yapı ve Kredi Bank. 216.711.718 ASELSAN 187.119.428 Petkim 159.456.669 Koza Madencilik 143.437.240 Ereğli Demir Çelik 117.655.685 Bim Mağazalar 99.170.372 Türk Telekom 98.608.408 Tüpraş 95.378.577 Turkcell 75.523.885 Koza Altın 70.462.051 Vestel 63.075.702 Pegasus 48.402.364 Tekfen Holding 42.033.364

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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