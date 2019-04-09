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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.093.897.597 Kardemir (D) 822.527.230 Garanti Bankası 774.430.499 Halkbank 589.907.579 Akbank 345.024.114 Vakıflar Bankası 339.032.550 İş Bankası (C) 178.764.582 Petkim 178.379.360 Ereğli Demir Çelik 159.820.258 ASELSAN 139.597.875 Türk Telekom 131.632.696 Yapı ve Kredi Bank. 129.583.519 Koza Madencilik 121.874.834 Tüpraş 111.248.098 Vestel 97.660.780 Emlak Konut GMYO 77.739.166 Turkcell 75.711.628 Bim Mağazalar 71.301.121 Koza Altın 61.497.967 T.S.K.B. 45.109.368

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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