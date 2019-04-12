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Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem...

Borsada işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.033.606.294 Türk Hava Yolları 651.426.329 Halkbank 345.755.559 Akbank 229.419.413 Kardemir (D) 224.020.278 İş Bankası (C) 169.585.812 Petkim 165.314.324 Vakıflar Bankası 146.676.474 ASELSAN 118.439.870 Tüpraş 105.532.055 Koza Madencilik 91.864.135 Ereğli Demir Çelik 91.394.857 Yapı ve Kredi Bank. 83.006.985 Türk Telekom 82.342.057 Koza Altın 80.984.960 Turkcell 77.566.077 Koç Holding 53.179.140 Bim Mağazalar 49.864.077 Soda Sanayii 39.683.202 Şişe Cam 36.290.503

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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